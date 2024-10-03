Головкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1901
Дата смерти25.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1901
Работа или профессия
1922
Москва
Бракосочетание
18.01.1922
Москва
Рождение ребёнка
02.07.1925
Рождение ребёнка
11.03.1927
Рождение ребёнка
11.03.1927
Рождение ребёнка
21.05.1929
Москва
Похороны
1942
Пермь
Бракосочетание
01.12.1944
Смерть
25.08.1966
Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край