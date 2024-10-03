Головкин Василий Иванович 30.03.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головкин Василий Иванович

Место рождения

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.03.1901

Дата смерти

25.08.1966

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1903 г.р.
Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1901

Отец: Головкин Иван Калинин

Мать: Головкина (Головкина) Анна Варфоломеева

Блевково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
1922
Москва
Бракосочетание
18.01.1922

Жена: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Москва
Рождение ребёнка
02.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
11.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
11.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
21.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина (Кузьмина) Антонина Георгиевна

Москва
Похороны
1942
Пермь
Бракосочетание
01.12.1944

Жена: (Старцева) Надежда Сергеевна

Смерть
25.08.1966
Григорьевское, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

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