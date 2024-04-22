Никитина (Кирпикова) Мавра (Марфа) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Кирпикова) Мавра (Марфа) Алексеева

Никитина (Кирпикова) Мавра (Марфа) Алексеева

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

16.07.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 27 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 130, запись №18 Указана с именем «Марфа» в возрасте 65 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 209 (№3). Неграмотная.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Никитина Татьяна Никандрова

Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указана в возрасте 6 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 130, запись №18
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Никитин Григорий Никандрович

Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 4 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №18. Указан в возрасте 41 года в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 207 (№1). Неграмотный. Плотник на поденной ра... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Никитин Василий Никандрович

Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 1,5 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №18. Указан в возрасте 39 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 261 (№1). Неграмотный. Плотник. Земледелец.
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Никитин Андрей Никандрович

Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 35 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 177 (№1). Неграмотный. Подмастерье на железноделательной фабрике. Нижний чин запаса
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Никитин Афанасий Никандрович

Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 27 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 209 (№1). Неграмотный. Подмастерье на железноделательной фабрике. Нижний чин запаса
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Никандр Миронов

Смерть
16.07.1910
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата из дерева Никитиных, составленного Андреем Бригадиным
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close