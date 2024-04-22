Никитина (Кирпикова) Мавра (Марфа) Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти16.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Указана в возрасте 27 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 130, запись №18 Указана с именем «Марфа» в возрасте 65 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 209 (№3). Неграмотная.
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Никитина Татьяна Никандрова
Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов
Указана в возрасте 6 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 130, запись №18
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Никитин Григорий Никандрович
Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов
Указан в возрасте 4 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №18. Указан в возрасте 41 года в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 207 (№1). Неграмотный. Плотник на поденной ра... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Никитин Василий Никандрович
Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов
Указан в возрасте 1,5 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №18. Указан в возрасте 39 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 261 (№1). Неграмотный. Плотник. Земледелец.
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Никитин Андрей Никандрович
Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов
Указан в возрасте 35 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 177 (№1). Неграмотный. Подмастерье на железноделательной фабрике. Нижний чин запаса
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Никитин Афанасий Никандрович
Отец ребёнка: Никитин Никандр Миронов
Указан в возрасте 27 лет в переписи 1897 года Пудемского завода, лист 209 (№1). Неграмотный. Подмастерье на железноделательной фабрике. Нижний чин запаса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1910
Дата из дерева Никитиных, составленного Андреем Бригадиным