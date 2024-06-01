Кутина Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кутин Павел Николаев
Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кутина Марина Николаева
Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров
Смерть
Неизвестно