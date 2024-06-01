Кутина Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутина Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутин Николай Захаров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кутин Гордей Николаев

Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кутин Павел Николаев

Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кутин Василий Николаев

Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кутина Марина Николаева

Отец ребёнка: Кутин Николай Захаров

Смерть
Неизвестно

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