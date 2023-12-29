Свешникова (Свешникова) Матрёна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Матрёна Даниловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1802

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1822

Муж: Свешников Афанасий Демидович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Свешникова) Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Свешникова) Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Свешников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович

Смерть
1868

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