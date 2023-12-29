Свешникова (Свешникова) Матрёна Даниловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1802
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Свешникова) Федора Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Свешникова) Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Свешников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Свешников Афанасий Демидович