Гараева (Ахметова) Халима
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Равиль
Рождение ребёнка
06.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Равиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гараев Равиль
Смерть
Неизвестно