Гараева (Ахметова) Халима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Ахметова) Халима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Равиль

Рождение ребёнка
06.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Равиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Равиль

Смерть
Неизвестно
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