Шилов Дмитрий Александрович Около 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьинская волость, д. Рылово
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Жена: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №101, стр. 194 Запись № 15 https://yandex.ru/archive/catalog/7e327a1b-4669-4cd8-b3d4-d40ba8cacdff/194
Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.

Сын: Шилов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №38, дело №110, стр. 934 Запись № 19 https://yandex.ru/archive/catalog/11a30507-1553-4432-9522-356a29f1fa04/934
Рождение ребёнка
12.08.1920

Сын: Шилов Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 10 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/10?center=1628+1932
Рождение ребёнка
05.08.1922

Дочь: (Шилова) Евстолия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 15 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/15?center=1657+1550
Рождение ребёнка
31.03.1925

Дочь: (Шилова) Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 21 Запись № 9 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/21?center=1077+892
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шилов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шилова (Пестерева) Мария Павловна

Коренево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №496, опись №74, дело №2, стр. 26 https://yandex.ru/archive/catalog/6e20f711-41ab-4f34-970d-566083f68e0f/26?center=1208+1135
Смерть
Неизвестно

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