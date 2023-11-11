Ставицкая Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Ставицкий Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставицкий Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Ставицкий Анатолий Адольфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставицкий Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставицкий Владислав Анатольевич
Смерть
Неизвестно