Ставицкая Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставицкая Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Ставицкий Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставицкий Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Ставицкий Анатолий Адольфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставицкий Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ставицкий Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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