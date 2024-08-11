Сурин Алексей Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Сурин Антон Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сурина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)
Смерть
Неизвестно