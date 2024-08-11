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Сурин Алексей Антонович

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Сурин Антон Никифорович

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сурин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Сурина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Сурин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сурин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сурин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Сурина Феодосия Саввична (Савельевна)

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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