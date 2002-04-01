Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Янушевский Алексей Александрович
Янушевский Алексей Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.2002
Пол
Мужской
Отец
Янушевский Александр Павлович
1969 г.р.
Мать
Янушевская Елена Анатольевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЯ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2002
Отец:
Янушевский Александр Павлович
Мать:
Янушевская Елена Анатольевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия