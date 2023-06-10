Улитина Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веникова Надежда
Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.02.1982
Дочь: Веникова Туркина Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.06.1983
Сын: Веников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич