Улитина Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улитина Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веникова Надежда

Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.02.1982

Дочь: Веникова Туркина Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.06.1983

Сын: Веников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Веников Сергей Дмитриевич

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