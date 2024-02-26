Василий Ефимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиДо 1743
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Ефим Лукъянов (Ич)
Мать: Анна Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1743