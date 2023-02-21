Попова (Симашко) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1955
Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.04.1958
Дочь: Горбут Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно