Попова (Симашко) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Симашко) Евгения Васильевна

Попова (Симашко) Евгения Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Попов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Горбут Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close