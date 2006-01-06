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Ручкин Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1928

Дата смерти

06.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1928

Отец: Ручкин Дмитрий Григорьевич

Мать: Устинова Евдакия Афанасьевна

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Бракосочетание
21.11.1950

Жена: Новичихина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Ручкин Василий Петрович

Мать ребёнка: Новичихина Мария Васильевна

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1957

Дочь: Ручкина Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Новичихина Мария Васильевна

с.Новомихайловское,Крвсногвардейский р-он,Ставропольский край
Смерть
06.01.2006
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