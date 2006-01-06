Ручкин Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1928
Дата смерти06.01.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1928
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Бракосочетание
21.11.1950
Рождение ребёнка
10.01.1954
Мать ребёнка: Новичихина Мария Васильевна
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.08.1957
Дочь: Ручкина Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Новичихина Мария Васильевна
с.Новомихайловское,Крвсногвардейский р-он,Ставропольский край
Смерть
06.01.2006