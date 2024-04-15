Горбатенко Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.
Дочь: Лемешенко Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Горбатенко Параскева Павловна
Бракосочетание
16.01.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
24.01.1905 ст.
Максим Павлович Бардаков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно