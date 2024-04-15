Горбатенко Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.

Дочь: Лемешенко Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Горбатенко Параскева Павловна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
16.01.1894 ст.

Жена: Горбатенко (николаенко) Елизавета Федоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
24.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Павлович Бардаков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко Параскева Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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