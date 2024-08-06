Galleguillos Zambra Vidal
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1916
Дочь: Maggi Celis (Galleguillos Arancibia) Berta Del Carmen
Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema
Рождение ребёнка
19.06.1918
Сын: Galleguillos Arancibia Segundo Vidal
Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema
Рождение ребёнка
27.11.1928
Сын: Galleguillos Arancibia Mario Emeterio
Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema