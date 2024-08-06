Galleguillos Zambra Vidal — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galleguillos Zambra Vidal

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1916

Дочь: Maggi Celis (Galleguillos Arancibia) Berta Del Carmen

Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema

Рождение ребёнка
19.06.1918

Сын: Galleguillos Arancibia Segundo Vidal

Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema

Рождение ребёнка
27.11.1928

Сын: Galleguillos Arancibia Mario Emeterio

Мать ребёнка: (Arancibia Reyes) Ema

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