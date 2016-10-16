Izeman Saul
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1930
Дата смерти16.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Смерть
16.10.2016
Похороны
19.10.2016
New Tifereth Israel Cemetery