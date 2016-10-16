Izeman Saul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиIzeman Saul

Izeman Saul

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1930

Дата смерти

16.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Смерть
16.10.2016
Похороны
19.10.2016
New Tifereth Israel Cemetery
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close