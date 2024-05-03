Котова (Силик) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Силик) Анна Григорьевна

Место рождения

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Иван Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Парфенович

Рождение ребёнка
28.06.1929

Дочь: Алтухова (Котова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Парфенович

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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