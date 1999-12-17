Гатилова (Моисеева) Александра Яковлевна
Место рожденияДеревня Дергаево, Суздальского уезда, Владимирской Губернии
Дата рождения15.11.1918
Дата смерти17.12.1999
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918
Рождение ребёнка
20.05.1955
Сын: Гатилов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Гатилов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гатилов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гатилов Николай Иванович
Смерть
17.12.1999