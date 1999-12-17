Гатилова (Моисеева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатилова (Моисеева) Александра Яковлевна

Место рождения

Деревня Дергаево, Суздальского уезда, Владимирской Губернии

Дата рождения

15.11.1918

Дата смерти

17.12.1999

Пол

Женский

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Место
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Рождение
15.11.1918

Отец: Моисеев / Мосев Иаков

Мать: Мосева / Моисеева Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
20.05.1955

Сын: Гатилов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Гатилов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гатилов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гатилов Николай Иванович

Смерть
17.12.1999

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