Дарья Макарова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Василиса Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тимофей Степанов
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фома Степанов
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1776
Сын: Архип Степанов
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Овдотья Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Архип Степанов же
Отец ребёнка: Степан Никитин
Смерть
Неизвестно