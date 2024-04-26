Дарья Макарова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Макарова

Место рождения

Березки, Городецкий уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Березки, Городецкий уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Никитин

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Василиса Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фома Степанов

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Архип Степанов

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Овдотья Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Архип Степанов же

Отец ребёнка: Степан Никитин

Коврово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Коврово, город Бор, Нижегородская область

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