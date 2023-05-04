Карташова Бабушка Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташова Бабушка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карташов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно

Рождение ребёнка
19.12.1929

Сын: Карташов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно

Смерть
Неизвестно

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