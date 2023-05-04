Карташова Бабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Карташов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1929
Сын: Карташов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Карташов Андрей неизвестно
Смерть
Неизвестно