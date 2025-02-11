Заметова Марья Никифорова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Заметова Марья Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Заметов Степан Дмитриев1821 г.р.
Дети
(Заметова) Анисья Степанова1840 г.р.
Заметов Сергей Степанов1847 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заметов Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Заметова) Анисья Степанова

Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Заметов Сергей Степанов

Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Заметова) Авдотья Степанова

Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

30

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.