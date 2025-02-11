Заметова Марья Никифорова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Заметов Степан Дмитриев1821 г.р.
Дети
(Заметова) Анисья Степанова1840 г.р.
Заметов Сергей Степанов1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Заметова) Анисья Степанова
Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Заметова) Авдотья Степанова
Отец ребёнка: Заметов Степан Дмитриев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно