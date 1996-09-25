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Лейтман (Рейтман) Шейна (Софья)

Место рождения

Астрахань

Дата рождения

08.04.1913

Дата смерти

25.09.1996

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
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Место
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Рождение
08.04.1913

Отец: Рейтман Лазарь

Мать: Рейтман (Израилева) Елизавета (Эстер-Хана) Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейтман Яков

Рождение ребёнка
09.09.1934

Сын: Лейтман Владимир

Отец ребёнка: Лейтман Яков

Рождение ребёнка
07.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лейтман Яков

Смерть
25.09.1996

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