Лейтман (Рейтман) Шейна (Софья)
Место рожденияАстрахань
Дата рождения08.04.1913
Дата смерти25.09.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейтман Яков
Рождение ребёнка
09.09.1934
Сын: Лейтман Владимир
Отец ребёнка: Лейтман Яков
Рождение ребёнка
07.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лейтман Яков
Смерть
25.09.1996