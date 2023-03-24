Кузнецова (брак 1943 г. ст. Линда Нижегородской обл.) (Воеводина) Евдокия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (брак 1943 г. ст. Линда Нижегородской обл.) (Воеводина) Евдокия Евстафьевна

Кузнецова (брак 1943 г. ст. Линда Нижегородской обл.) (Воеводина) Евдокия Евстафьевна

Место рождения

ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область

Дата рождения

17.08.1912

Дата смерти

25.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912

Отец: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Мать: (Воеводина (Минеева)) Зинаида Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов (Кузнецов) ?

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
07.07.1937

Дочь: (Кузнецова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1941

Дочь: (Менщикова (Кузнецова)) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
14.11.1946

Сын: Кузнецов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович

улица крепост д67кв4
Смерть
25.04.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.