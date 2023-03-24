Кузнецова (брак 1943 г. ст. Линда Нижегородской обл.) (Воеводина) Евдокия Евстафьевна
Место рожденияст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Дата рождения17.08.1912
Дата смерти25.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1937
Дочь: (Кузнецова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1941
Дочь: (Менщикова (Кузнецова)) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
14.11.1946
Сын: Кузнецов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Федорович
улица крепост д67кв4
Смерть
25.04.1988