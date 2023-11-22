Шарыгина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1893
Дата смерти09.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Христолюбова Елизавета Демидовна
Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Раиса Демидовна
Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович
Смерть
09.12.1987
Похороны
Неизвестно