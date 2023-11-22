Шарыгина Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1893

Дата смерти

09.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Христолюбова Елизавета Демидовна

Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Раиса Демидовна

Отец ребёнка: Шарыгин Демид Иванович

Смерть
09.12.1987
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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