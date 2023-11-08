Никитина (Аверьянова) Анастасия Максимовна
Место рожденияд.Зюзино Калужской области
Дата рождения07.01.1899
Дата смерти01.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899
д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
22.05.1922
Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: Кучеренко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович
д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
18.09.1926
Дочь: Романенко Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович
д.Шитово Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1981
Москва (в 14:20)