Никитина (Аверьянова) Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Аверьянова) Анастасия Максимовна

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Место рождения

д.Зюзино Калужской области

Дата рождения

07.01.1899

Дата смерти

01.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899

Отец: Аверьянов Максим Ильич

Мать: Аверьянова Ирина Михайловна

д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Никитин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
25.11.1923

Дочь: Кучеренко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович

д.Шитово Калужской области
Рождение ребёнка
18.09.1926

Дочь: Романенко Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Никитин Сергей Александрович

д.Шитово Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Сергей Александрович

Смерть
01.01.1981
Москва (в 14:20)
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