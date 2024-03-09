Ильин Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Ильина) Роза Петровна
Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно