Ильин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955

Сын: Ильин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Ильина) Роза Петровна

Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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