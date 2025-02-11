Федюнин Петр Иванович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Федюнин Петр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1887, Усакла, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

умер 1932, Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Отец
Федюнин Иван Андреевич1865 г.р.
Мать
Федюнина (Федюнина) Татьяна Евграфовна1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Федюнин Иван Андреевич

Мать: Федюнина (Федюнина) Татьяна Евграфовна

Усакла, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1932
Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

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