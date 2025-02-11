Федюнин Петр Иванович
мужской, родился 1887, Усакла, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
умер 1932, Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ОтецФедюнин Иван Андреевич1865 г.р.
МатьФедюнина (Федюнина) Татьяна Евграфовна1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Усакла, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1932
Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область