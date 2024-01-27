Rudometkin (Zaharodnik) Mary Evonovna
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1860
Дочь: Pivovaroff Annushka Ivanovna
Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman
Russia
Рождение ребёнка
11.09.1863
Дочь: Romanoff Anna Ivanovna
Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman
Kars, Turkey
Рождение ребёнка
20.08.1888
Сын: Rudometkin Petro Ivanovich
Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman
Russia
Смерть
Около 1937