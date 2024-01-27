Rudometkin (Zaharodnik) Mary Evonovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rudometkin (Zaharodnik) Mary Evonovna

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.03.1860

Дочь: Pivovaroff Annushka Ivanovna

Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman

Russia
Рождение ребёнка
11.09.1863

Дочь: Romanoff Anna Ivanovna

Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman

Kars, Turkey
Рождение ребёнка
20.08.1888

Сын: Rudometkin Petro Ivanovich

Отец ребёнка: Rudometkin Рудометкин Ivan Roman

Russia
Смерть
Около 1937
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