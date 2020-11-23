Suyashova Viktoria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suyashova Viktoria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.2020

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2020

Отец: Suyashov Oleg

Мать: Suyashova Tatiana

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