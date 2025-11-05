Михаэлис (Шарова) Светлана 17.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаэлис (Шарова) Светлана

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 17.01.1971

Отец
Шаров ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Коровин АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Коровин Сергей1992 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971

Отец: Шаров Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Коровин Алексей

Рождение ребёнка
1992

Сын: Коровин Сергей

Отец ребёнка: Коровин Алексей

Рождение ребёнка
31.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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