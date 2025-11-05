Михаэлис (Шарова) Светлана
женский, родилась 17.01.1971
ОтецШаров ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Коровин АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Коровин Сергей1992 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1971
Отец: Шаров Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коровин Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Коровин Алексей
Рождение ребёнка
1992
Сын: Коровин Сергей
Отец ребёнка: Коровин Алексей
Рождение ребёнка
31.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область