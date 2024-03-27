Акберов Исмагил Ахтямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберов Исмагил Ахтямович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Мать: Галиакберова Назифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Акберов Набил Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдулла Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мимжада Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Муршид Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафига Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдерашид Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Габдерафыйс Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухтарама Исмагиловна

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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