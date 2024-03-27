Акберов Исмагил Ахтямович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Мать: Галиакберова Назифа
Рождение ребёнка
1923
Сын: Акберов Набил Исмагилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдулла Исмагилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мимжада Исмагиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Муршид Исмагилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафига Исмагиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдерашид Исмагилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Габдерафыйс Исмагилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухтарама Исмагиловна
Смерть
Неизвестно