Ледков Валерий Константинович 24.06.1965 — найти родственников по фамилии на Familio

Ледков Валерий Константинович

Автор
ВЛ
Ледков В.

мужской, родился 24.06.1965, Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Отец
Ледков Константин Гаврилович29.05.1937 г.р.
Супруги
Волдина-Ледкова (Волдина) Татьяна Владимировна09.01.1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1965

Отец: Ледков Константин Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волдина-Ледкова (Волдина) Татьяна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Место жительства
Неизвестно

Работа или профессия
С 15.08.1987 по 25.08.1988
Белушье, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Учитель истории, воспитатель интерната | Белушская восьмилетняя школа

Работа или профессия
С 26.09.1988 по 12.12.1988
Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Учитель истории, географии, биологии. | Несская восьмилетняя школа

Работа или профессия
С 10.04.1989 по 18.07.1992
Бугрино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Директор Дома культуры | Колгуевский ДК

Бракосочетание
31.07.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Бугрино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Рождение ребёнка
01.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Работа или профессия
С 19.07.1992 по 01.01.2006
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Библиотекарь | Красновский филиал Ненецкой окружной ЦБС

Рождение ребёнка
16.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Рождение ребёнка
08.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Работа или профессия
С 02.01.2006 по 12.09.2009
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Аккапаниатор, методист по клубной работе | МУК «Лом культуры» Приморско-Куйсого сельсовета

Работа или профессия
С 15.09.2009 по 22.08.2014
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Педагог-организатор | МОУ СОШ п. Красное

Работа или профессия
С 28.01.2015 по 27.10.2022
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Специалист по фольклору | БУ «Театр обско-угорских наролдов - Солнце»

Развод
2016

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.03.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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