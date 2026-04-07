Ледков Валерий Константинович
мужской, родился 24.06.1965, Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
ОтецЛедков Константин Гаврилович29.05.1937 г.р.
Супруги
Волдина-Ледкова (Волдина) Татьяна Владимировна09.01.1970 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1965
Отец: Ледков Константин Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 15.08.1987 по 25.08.1988
Белушье, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
С 26.09.1988 по 12.12.1988
Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
С 10.04.1989 по 18.07.1992
Бугрино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
31.07.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Бугрино, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 19.07.1992 по 01.01.2006
Рождение ребёнка
16.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 02.01.2006 по 12.09.2009
Работа или профессия
С 15.09.2009 по 22.08.2014
Работа или профессия
С 28.01.2015 по 27.10.2022
Развод
2016
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.03.2017
Жена: скрыто настройками приватности