Масагутов Назиф Нуруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасагутов Назиф Нуруллович

Масагутов Назиф Нуруллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масагутов Нурулла Бадертдинович

Мать: Масагутова Сара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Луиза Назифовна

Мать ребёнка: Масагутова Хасина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Раушания Назифовна

Мать ребёнка: Масагутова Хасина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масагутова Хасина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.