Масагутов Назиф Нуруллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масагутов Нурулла Бадертдинович
Мать: Масагутова Сара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масагутова Луиза Назифовна
Мать ребёнка: Масагутова Хасина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масагутова Раушания Назифовна
Мать ребёнка: Масагутова Хасина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масагутова Хасина