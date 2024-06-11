Атясов Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения28.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1871 ст.
Отец: Атясов Илья Васильевич
Мать: Атясова Варвара Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атясова Мария Романовна
Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.
Дочь: Атясова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.
Сын: Атясов Петр Иванович
Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна
Рождение ребёнка
24.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна
Смерть
Неизвестно