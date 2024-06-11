Атясов Иван Ильич 28.01.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Атясов Иван Ильич

Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1871 ст.

Отец: Атясов Илья Васильевич

Мать: Атясова Варвара Ефимовна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атясова Мария Романовна

Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.

Дочь: Атясова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1900 ст.

Сын: Атясов Петр Иванович

Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1904 ст.

Сын: Атясов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Атясова Мария Романовна

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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