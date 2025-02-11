Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R
женский, родилась 09.04.1934, Hardisty, Alberta, Canada
умерла 16.09.1984, Edmonton, Alberta, Canada
ОтецJohnston James Smith30.11.1907 г.р.
МатьJohnston (Renshaw) Nettie F25.11.1912 г.р.
Супруги
Kneller Ervin29.01.1934 г.р.
Дети
(Kneller) Janet Rose11.09.1961 г.р.
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Рождение
09.04.1934
Отец: Johnston James Smith
Hardisty, Alberta, Canada
Бракосочетание
03.12.1954
Муж: Kneller Ervin
Castor, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
11.09.1961
Дочь: (Kneller) Janet Rose
Отец ребёнка: Kneller Ervin
Camrose, Alberta, Canada
Смерть
16.09.1984
Edmonton, Alberta, Canada
Похороны
Неизвестно
Camrose, Alberta, Canada