Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R 09.04.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Kneller (Johnston) Beatrice Jessie J R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.04.1934, Hardisty, Alberta, Canada

умерла 16.09.1984, Edmonton, Alberta, Canada

Отец
Johnston James Smith30.11.1907 г.р.
Мать
Johnston (Renshaw) Nettie F25.11.1912 г.р.
Супруги
Kneller Ervin29.01.1934 г.р.
Дети
(Kneller) Janet Rose11.09.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1934

Отец: Johnston James Smith

Мать: Johnston (Renshaw) Nettie F

Hardisty, Alberta, Canada

Бракосочетание
03.12.1954

Муж: Kneller Ervin

Castor, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
11.09.1961

Дочь: (Kneller) Janet Rose

Отец ребёнка: Kneller Ervin

Camrose, Alberta, Canada

Смерть
16.09.1984
Edmonton, Alberta, Canada

Похороны
Неизвестно
Camrose, Alberta, Canada

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