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Артеев Артем Алексеевич
Артеев Артем Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Артеева Надежда Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2006
Отец: не указан
Мать:
Артеева Надежда Анатольевна
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