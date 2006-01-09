Артеев Артем Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеев Артем Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2006

Отец: не указан

Мать: Артеева Надежда Анатольевна

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