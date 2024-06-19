Патрушева (Чебыкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Чебыкина) Анна Ивановна

Место рождения

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.12.1898

Дата смерти

29.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898

Отец: Чебыкин Иван (Иоанн) Федосиев

Мать: Чебыкина Марфа Исидорова

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.12.1898
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Благовещенская Ляменгская церковь Никольского уезда.
Место жительства
По 22.12.1910
Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Переселение в Сибирь. Согласно списка непричисленных к крестьянскому обществу жителей д.Бороздиной от 22.12.1910 г. числится Иван Чубыкин.
Бракосочетание
09.07.1925

Муж: Патрушев Алексей Федорович

Атаманова, Новосибирский округ, Сибирский край
Атамановский с/с Запись №50 Второй брак Книга регистрации актов о заключении брака Атамановского сельсовета, Бородавкинского сельсовета, Бурмистровского сельсовета, Верх-Коенского сельсовета, Вятско-... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Патрушев Алексей

Отец ребёнка: Патрушев Алексей Федорович

Атаманова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
29.03.1951
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

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