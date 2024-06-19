Патрушева (Чебыкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.12.1898
Дата смерти29.03.1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898
Крещение
12.12.1898
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Благовещенская Ляменгская церковь Никольского уезда.
Место жительства
По 22.12.1910
Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Переселение в Сибирь. Согласно списка непричисленных к крестьянскому обществу жителей д.Бороздиной от 22.12.1910 г. числится Иван Чубыкин.
Бракосочетание
09.07.1925
Атамановский с/с Запись №50 Второй брак Книга регистрации актов о заключении брака Атамановского сельсовета, Бородавкинского сельсовета, Бурмистровского сельсовета, Верх-Коенского сельсовета, Вятско-... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Патрушев Алексей
Отец ребёнка: Патрушев Алексей Федорович
Смерть
29.03.1951
Завьялово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область