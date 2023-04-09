Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кичигин Иван Алексеевич

Мать: Кичигина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Чурилова София Николаевна

Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.12.1925

Сын: Чурилов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чурилова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич

Смерть
1931
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