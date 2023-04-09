Чурилова (Кичигина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кичигин Иван Алексеевич
Мать: Кичигина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Чурилова София Николаевна
Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1925
Сын: Чурилов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чурилова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Чурилов Николай Григорьевич
Смерть
1931