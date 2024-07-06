Гриценко Антон Степанович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко Антон Степанович

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Гриценко Степан Павлович

Мать: Гриценко Евдокия Гавриловна

Шабалинов, Чернігівська область
1848: ф.679 о.12 д.549 л.5об-6 FS1041 10 Jul 1848 Антоний родители козак Шабалиновский Степан Павлович Гриценко и его законная жена Евдокия Гавриловна восприемник козак Шабалиновский Федор Васильев П... Показать все
Бракосочетание
1876

Жена: Гриценко (Покотило) Степанида Ильина

Шабалинов, Чернігівська область
1876: ф.679 о.10 д.245 л.420об-421 FS0849 Села Шабалинова Антон Стефанов сын Гриценко, православного вероисповедания холост, 27 невеста козачка Стефанида Ильина Покотилина провославного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно

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