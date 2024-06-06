Кирьянов Зиновий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирьянов Зиновий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кирьянов Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна

Рождение ребёнка
08.08.1926

Сын: Кирьянов Емельян Зиновьевич

Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кирьянова Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна

Смерть
Неизвестно

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