Кирьянов Зиновий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кирьянов Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1926
Сын: Кирьянов Емельян Зиновьевич
Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кирьянова Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Кирьянова Фёкла Семеновна
Смерть
Неизвестно