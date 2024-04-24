Коршунова (Смирнова) Ангелина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1933
Дата смерти16.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1957
Сын: Коршунов Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Коршунов Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1959
Сын: Коршунов Евгений Вениаминович
Отец ребёнка: Коршунов Вениамин Иванович
Смерть
16.01.1993
Похороны
Неизвестно