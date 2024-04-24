Коршунова (Смирнова) Ангелина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Смирнова) Ангелина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1933

Дата смерти

16.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933

Отец: Коршунов Федор

Мать: Смирнова (Мылова) Павлина (Павла) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1957

Сын: Коршунов Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Коршунов Вениамин Иванович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.02.1959

Сын: Коршунов Евгений Вениаминович

Отец ребёнка: Коршунов Вениамин Иванович

Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
16.01.1993
Похороны
Неизвестно

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