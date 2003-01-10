Денисова (Кашлева) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Кашлева) Валентина Алексеевна

Место рождения

Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.07.1939

Дата смерти

10.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Логеевич

Рождение ребёнка
28.02.1959

Сын: Денисов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Логеевич

Рождение ребёнка
08.08.1963

Сын: Денисов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Логеевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
10.01.2003
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

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