Денисова (Кашлева) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1939
Дата смерти10.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1959
Сын: Денисов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Логеевич
Рождение ребёнка
08.08.1963
Сын: Денисов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Логеевич
Смерть
10.01.2003