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Ермолаев Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

03.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Ермолаев Георгий Андреянович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Жена: Ермолаева (Голубева) Евдокия Георгиевна

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Ермолаева Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1904

Дочь: (Ермолаева) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.02.1906 ст.
Анновка, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
от чахотки в 46 лет

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