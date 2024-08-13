Ермолаев Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смерти03.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: Ермолаев Георгий Андреянович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Ермолаева Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1904
Дочь: (Ермолаева) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.02.1906 ст.
от чахотки в 46 лет