Юшков Егор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смерти02.04.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Юшков Семён Егорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Юшков Яков Егорович
Мать ребёнка: Юшкова А
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Юшкова А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова А
Смерть
02.04.1919
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 39 - 39 об