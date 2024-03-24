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Юшков Егор Филиппович

Место рождения

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

02.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Юшков Семён Егорович

Мать ребёнка: не указана

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Юшков Яков Егорович

Мать ребёнка: Юшкова А

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Юшков Григорий Егорович

Мать ребёнка: Юшкова А

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова А

Смерть
02.04.1919
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 39 - 39 об
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