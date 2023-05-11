Шаронова (Соснина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елик Валентина Степановна
Отец ребёнка: Шаронов Степан
Рождение ребёнка
04.12.1926
Сын: Шаронов Александр Степанович
Отец ребёнка: Шаронов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаронов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаронов Степан
Смерть
Неизвестно