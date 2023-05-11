Шаронова (Соснина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Соснина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елик Валентина Степановна

Отец ребёнка: Шаронов Степан

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1926

Сын: Шаронов Александр Степанович

Отец ребёнка: Шаронов Степан

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Иван Степанович

Отец ребёнка: Шаронов Степан

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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