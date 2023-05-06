Исаева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Сторожевская Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.
Дочь: Исаева Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1901 ст.
Дочь: Исаева Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дремина Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Пелагея (Полина) Никифоровна
Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно