Исаева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Сторожевская Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Воймига, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.

Дочь: Исаева Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.01.1901 ст.

Дочь: Исаева Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дремина Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Воймига, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Пелагея (Полина) Никифоровна

Отец ребёнка: Исаев Никифор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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