Покровский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Покровская) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Мать ребёнка: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Смерть
Неизвестно

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