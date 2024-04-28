Смирнова (Ширяева) Ксения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Смирнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
21.11.1911
Дочь: Смирнова Анна Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
11.04.1913
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
26.03.1915
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Смирнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
20.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич
Смерть
1944