Смирнова (Ширяева) Ксения Тимофеевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Ширяева) Ксения Тимофеевна

Место рождения

Андреевское, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевское, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Смирнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
21.11.1911

Дочь: Смирнова Анна Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
11.04.1913

Сын: Смирнов Федор Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Смирнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Смирнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
20.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Павел Кузьмич

Шестово, Домодедово, Московская область
Смерть
1944
Шестово, Домодедово, Московская область

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