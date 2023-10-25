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Калинкин Роман Владимирович
Калинкин Роман Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1976
Пол
Мужской
Отец
Калинкин Владимир Николаевич
1953 г.р.
Мать
Калинкина Людмила Алексеевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1976
Отец:
Калинкин Владимир Николаевич
Мать:
Калинкина Людмила Алексеевна
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