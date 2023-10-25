Калинкин Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1976

Отец: Калинкин Владимир Николаевич

Мать: Калинкина Людмила Алексеевна

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