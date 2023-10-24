Шишкина Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанский Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1987
Рождение ребёнка
22.12.1987
Рождение ребёнка
30.08.1989
Смерть
Неизвестно