Шишкина Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанский Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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